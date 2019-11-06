Karsten, der KatzenkillerJetzt kostenlos streamen
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 9: Karsten, der Katzenkiller
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf Streife greifen die Beamten einen Schlafwandler auf und bringen ihn auf die Wache. Als er aus seinem Tiefschlaf erwacht, erleidet er einen Schock: An seinen Händen ist Blut! Hat er jemanden etwas angetan? - Nach einem Tankstellenüberfall und einer anschließenden Verfolgungsjagd landet ein 29-Jähriger auf der Inspektion 5. Als sein Anwalt herbeigeeilt kommt, ist die Augenzeugin irritiert: Sie kennt den Mann doch irgendwoher. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12