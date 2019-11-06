Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Karsten, der Katzenkiller

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf Streife greifen die Beamten einen Schlafwandler auf und bringen ihn auf die Wache. Als er aus seinem Tiefschlaf erwacht, erleidet er einen Schock: An seinen Händen ist Blut! Hat er jemanden etwas angetan? - Nach einem Tankstellenüberfall und einer anschließenden Verfolgungsjagd landet ein 29-Jähriger auf der Inspektion 5. Als sein Anwalt herbeigeeilt kommt, ist die Augenzeugin irritiert: Sie kennt den Mann doch irgendwoher. Rechte: Sat.1

