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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Emails von Ghetto18

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Emails von Ghetto18

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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 5: Emails von Ghetto18

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Besorgte Eltern stürmen aufgelöst auf die Inspektion 5: Ihre 15-jährige Tochter hat heute früh wie gewohnt das Haus verlassen, aber nie die Schule erreicht! Das Handy ist aus und den einzigen Hinweis könnte der Laptop der Tochter liefern, den die Eltern gleich mitgebracht haben. - Ein vermummter Mann betritt wütend das Revier und enthüllt nach Aufforderung der Beamten sein seltsam dekoriertes Gesicht. Rechte: Sat.1

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