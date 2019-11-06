Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 5: Emails von Ghetto18
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Besorgte Eltern stürmen aufgelöst auf die Inspektion 5: Ihre 15-jährige Tochter hat heute früh wie gewohnt das Haus verlassen, aber nie die Schule erreicht! Das Handy ist aus und den einzigen Hinweis könnte der Laptop der Tochter liefern, den die Eltern gleich mitgebracht haben. - Ein vermummter Mann betritt wütend das Revier und enthüllt nach Aufforderung der Beamten sein seltsam dekoriertes Gesicht. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1