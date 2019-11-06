Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 3: Verzockt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine durchzechte Nacht endet für zwei Partygäste auf dem Revier. Einer ihrer Freunde ist verschwunden! Die Beamten suchen die Bar auf, in der der Vermisste zum letzten Mal gesehen wurde. Auf der Dienststelle behauptet eine junge Frau, Augenzeugin bei einer Schlägerei geworden zu sein. Einem der Beamten entgeht aber nicht, dass ihre Aussagen widersprüchlich sind. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1