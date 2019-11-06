Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 14: Haue für den Schläger
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Mutter bringt ihre 28-jährige Tochter zur Inspektion 5. Ihre Tochter wurde das Opfer häuslicher Gewalt! Ihr Freund ist der Täter. - Für einen Mann, der auf dem Rad Schlangenlinien fährt, endet die Fahrt auf dem Revier. Er beteuert, dass er nichts getrunken habe. Er sucht verzweifelt seine achtjährige Tochter. - Zurück aus dem Urlaub trifft ein Pärchen der Schlag: Ein fremder Luxuswagen parkt vor ihrem Haus und es befinden sich Einbruchspuren an der Tür. Rechte: Sat.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1