Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Haue für den Schläger

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Haue für den Schläger

Haue für den SchlägerJetzt kostenlos streamen

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 14: Haue für den Schläger

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Mutter bringt ihre 28-jährige Tochter zur Inspektion 5. Ihre Tochter wurde das Opfer häuslicher Gewalt! Ihr Freund ist der Täter. - Für einen Mann, der auf dem Rad Schlangenlinien fährt, endet die Fahrt auf dem Revier. Er beteuert, dass er nichts getrunken habe. Er sucht verzweifelt seine achtjährige Tochter. - Zurück aus dem Urlaub trifft ein Pärchen der Schlag: Ein fremder Luxuswagen parkt vor ihrem Haus und es befinden sich Einbruchspuren an der Tür. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inspektion 5 - Köln Mülheim
SAT.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Alle 1 Staffeln und Folgen