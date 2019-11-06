Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 18: Lackdose Intoleranz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein 31-Jähriger will für sechs Monate jobbedingt ins Ausland. Auf seiner Abschiedsparty wird er dreist beklaut. Reisepass und Wertsachen sind weg! - Ein Vater hat von seinem achtjährigen Sohn eine besorgniserregende SMS bekommen. Er sei im Park und benötige dringend Hilfe! Im Park trifft er auf die Lehrerin des Sohnes, die dieselbe Nachricht erhalten hat. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1