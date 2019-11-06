Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 1: Fäuste statt Worte
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau betritt die Polizei-Dienststelle und bittet verzweifelt um Hilfe: Ihr krimineller Ex-Freund stalkt sie! Als sie ihn aufsuchen, finden sie den Mann bewusstlos vor seiner Wohnung. Eine alte Dame sitzt hilflos auf dem Revier: Sie vermisst ihren Mann! Schnell merken die Beamten, dass etwas nicht stimmt und werden durch ein spezielles Armband auf eine traurige Geschichte aufmerksam. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1