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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Fäuste statt Worte

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Fäuste statt Worte

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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 1: Fäuste statt Worte

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau betritt die Polizei-Dienststelle und bittet verzweifelt um Hilfe: Ihr krimineller Ex-Freund stalkt sie! Als sie ihn aufsuchen, finden sie den Mann bewusstlos vor seiner Wohnung. Eine alte Dame sitzt hilflos auf dem Revier: Sie vermisst ihren Mann! Schnell merken die Beamten, dass etwas nicht stimmt und werden durch ein spezielles Armband auf eine traurige Geschichte aufmerksam. Rechte: Sat.1

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