Inspektion 5 - Köln Mülheim

Kleider machen Beute

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Kleider machen Beute

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Wache wird Geburtstag gefeiert, als plötzlich eine halbnackte Frau auftaucht. Sie erklärt, dass ihre Klamotten samt Smartphone aus der Sporthalle nebenan geklaut wurden. Mit einer Küchenmaschine bepackt betritt eine Frau das Revier. Wutentbrannt berichtet sie, dass sich die Maschine um ein Haar als Tötungsinstrument entpuppt hat. Als die Beamten sich das Gerät genauer anschauen, entdecken sie tatsächlich einen montierten Fremdkörper. Rechte: Sat.1

