Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 2: Kleider machen Beute
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Wache wird Geburtstag gefeiert, als plötzlich eine halbnackte Frau auftaucht. Sie erklärt, dass ihre Klamotten samt Smartphone aus der Sporthalle nebenan geklaut wurden. Mit einer Küchenmaschine bepackt betritt eine Frau das Revier. Wutentbrannt berichtet sie, dass sich die Maschine um ein Haar als Tötungsinstrument entpuppt hat. Als die Beamten sich das Gerät genauer anschauen, entdecken sie tatsächlich einen montierten Fremdkörper. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1