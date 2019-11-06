Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 7: Sozial-Phobie
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junger Mann macht sich große Sorgen um seine Freundin und meldet sie als vermisst: Sie ist nicht auf der Arbeit erschienen, obwohl er sie vor der Tür abgesetzt hatte. - Einem Sechsjährigen wird der Kickroller aus einem Hausflur gestohlen. Er macht sich eigenständig auf die Suche. - Und: Eine Spielwarenverkäuferin weiß sich nicht mehr zu helfen: In ihrem Laden sitzt ein junger Mann und sortiert Kuscheltiere der Größe nach. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1