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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Sozial-Phobie

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Sozial-Phobie

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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 7: Sozial-Phobie

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junger Mann macht sich große Sorgen um seine Freundin und meldet sie als vermisst: Sie ist nicht auf der Arbeit erschienen, obwohl er sie vor der Tür abgesetzt hatte. - Einem Sechsjährigen wird der Kickroller aus einem Hausflur gestohlen. Er macht sich eigenständig auf die Suche. - Und: Eine Spielwarenverkäuferin weiß sich nicht mehr zu helfen: In ihrem Laden sitzt ein junger Mann und sortiert Kuscheltiere der Größe nach. Rechte: Sat.1

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