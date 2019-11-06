Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Diamantenfieber

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Diamantenfieber

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 17: Diamantenfieber

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein räuberisches Pärchen ist nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft auf der Flucht. Die Frau geht den Beamten ins Netz, während der Mann verschwunden bleibt. - Ein als vermisst gemeldeter Familienvater taucht wieder auf und ist nun selbst auf der Suche nach seiner Tochter. - Auf Streife gehen die Beamten einer heißen Spur nach, die sie womöglich zu dem flüchtigen Juwelendieb führt ... Rechte: Sat.1

