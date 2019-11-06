Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 17: Diamantenfieber
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein räuberisches Pärchen ist nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft auf der Flucht. Die Frau geht den Beamten ins Netz, während der Mann verschwunden bleibt. - Ein als vermisst gemeldeter Familienvater taucht wieder auf und ist nun selbst auf der Suche nach seiner Tochter. - Auf Streife gehen die Beamten einer heißen Spur nach, die sie womöglich zu dem flüchtigen Juwelendieb führt ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12