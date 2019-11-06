Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Lausige Lüge

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Lausige Lüge

Lausige LügeJetzt kostenlos streamen

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 8: Lausige Lüge

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zaghaft betritt eine junge Frau die Inspektion 5. Immer wieder erhält sie einen Anruf auf ihrem Handy, den sie nach einer kurzen Schockstarre wegdrückt. Auch ihr ständiges Kopfkratzen erscheint den Beamten sehr merkwürdig. - Mit einem Paket betritt ein Mann strammen Schrittes die Wache. Es rappelt im Karton, was sofort die Aufmerksamkeit der Beamten weckt. - Und: Im Park greifen die Beamten eine schwangere Teenagerin auf, die Passanten um Geld und Essen anbettelt. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inspektion 5 - Köln Mülheim
SAT.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Alle 1 Staffeln und Folgen