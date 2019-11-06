Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 8: Lausige Lüge
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zaghaft betritt eine junge Frau die Inspektion 5. Immer wieder erhält sie einen Anruf auf ihrem Handy, den sie nach einer kurzen Schockstarre wegdrückt. Auch ihr ständiges Kopfkratzen erscheint den Beamten sehr merkwürdig. - Mit einem Paket betritt ein Mann strammen Schrittes die Wache. Es rappelt im Karton, was sofort die Aufmerksamkeit der Beamten weckt. - Und: Im Park greifen die Beamten eine schwangere Teenagerin auf, die Passanten um Geld und Essen anbettelt. Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1