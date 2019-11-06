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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Verheimlichtes Heimweh

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Verheimlichtes Heimweh

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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 13: Verheimlichtes Heimweh

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Elfährige steht mit einem gepackten Koffer vor den Beamten der Inspektion 5. Ihr Wunsch: Sie möchte ins Heim! - Einem Mann mit Moped wird angeboten, seine sperrigen Sachen mit dem Auto nach Hause zu transportieren. Der hilfsbereite Mann kommt allerdings nie an. - Hilferufe aus einem Wohnwagen lassen eine Joggerin den Notruf absetzen: Eine ältere Dame wurde dort eingesperrt! Nach Aussage der Dame scheint das alles keine Absicht gewesen zu sein - oder doch? Rechte: Sat.1

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