Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 13: Verheimlichtes Heimweh
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Elfährige steht mit einem gepackten Koffer vor den Beamten der Inspektion 5. Ihr Wunsch: Sie möchte ins Heim! - Einem Mann mit Moped wird angeboten, seine sperrigen Sachen mit dem Auto nach Hause zu transportieren. Der hilfsbereite Mann kommt allerdings nie an. - Hilferufe aus einem Wohnwagen lassen eine Joggerin den Notruf absetzen: Eine ältere Dame wurde dort eingesperrt! Nach Aussage der Dame scheint das alles keine Absicht gewesen zu sein - oder doch? Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1