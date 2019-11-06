Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inspektion 5 - Köln Mülheim

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Ein Verunsicherungsfall

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Einbruch in eine Wohnung gerufen. Der Einbrecher wird gefasst und hat einen Zettel bei sich, auf dem das Diebesgut aufgelistet ist. - Mit einem prall gefüllten Aktenordner betritt ein Frührentner das Revier. Als selbsternannter Veedel-Sheriff hat er alle Ordnungswidrigkeiten natürlich festgehalten und möchte diese nun zur Anzeige bringen. Rechte: Sat.1

