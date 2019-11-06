Ein VerunsicherungsfallJetzt kostenlos streamen
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 12: Ein Verunsicherungsfall
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Einbruch in eine Wohnung gerufen. Der Einbrecher wird gefasst und hat einen Zettel bei sich, auf dem das Diebesgut aufgelistet ist. - Mit einem prall gefüllten Aktenordner betritt ein Frührentner das Revier. Als selbsternannter Veedel-Sheriff hat er alle Ordnungswidrigkeiten natürlich festgehalten und möchte diese nun zur Anzeige bringen. Rechte: Sat.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12