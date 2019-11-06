Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Ich bin kein Star - holt mich hier raus!

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Ich bin kein Star - holt mich hier raus!

Ich bin kein Star - holt mich hier raus!Jetzt kostenlos streamen

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 11: Ich bin kein Star - holt mich hier raus!

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Mutter berichtet den Cops der Inspektion 5 aufgebracht, dass erotische Fotos ihrer 17-jährigen Tochter in einer Schul-Messenger-Gruppe ihrer jüngeren Tochter kursieren! - Zwei Jugendliche absolvieren ein Praktikum bei der Polizei. Dabei sind sie völlig unbeeindruckt und gelangweilt von dem Berufsalltag - bis der nächste Fall reinkommt. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inspektion 5 - Köln Mülheim
SAT.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Alle 1 Staffeln und Folgen