Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Heiße Kiste

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Heiße Kiste

Heiße KisteJetzt kostenlos streamen

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 16: Heiße Kiste

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Während der Arbeit im Gartencenter trifft eine Frau der Schlag: Sie stößt auf eine Holzkiste, in der sich Bargeld und eine Waffe befinden! Alles deutet auf eine Straftat hin. - Auf der Inspektion 5 behauptet eine junge Frau, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Der Ehemann kommt kurz darauf hinzu und beteuert seine Unschuld. Hat das vermeintliche Opfer einen Grund zur Falschaussage? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inspektion 5 - Köln Mülheim
SAT.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim

Inspektion 5 - Köln Mülheim

Alle 1 Staffeln und Folgen