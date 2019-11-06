Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 16: Heiße Kiste
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während der Arbeit im Gartencenter trifft eine Frau der Schlag: Sie stößt auf eine Holzkiste, in der sich Bargeld und eine Waffe befinden! Alles deutet auf eine Straftat hin. - Auf der Inspektion 5 behauptet eine junge Frau, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Der Ehemann kommt kurz darauf hinzu und beteuert seine Unschuld. Hat das vermeintliche Opfer einen Grund zur Falschaussage? Rechte: Sat.1
Genre:Reality
