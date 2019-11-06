Kleine Hände, lange FingerJetzt kostenlos streamen
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 6: Kleine Hände, lange Finger
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein kleines Mädchen wird von einer Frau auf die Inspektion 5 gebracht: Sie hat ihre große Schwester beim Einkaufen verloren. Als die Mutter eintrifft, um die Tochter abzuholen, geht ein weiterer Notruf wegen Ladendiebstahls ein. - Anstatt bei einer routinemäßigen Kontrolle anzuhalten, rast ein Autofahrer an den Polizisten vorbei und landet abrupt auf dem Acker. Die Beamten entdecken eine Frau hinter dem Steuer. Sie sind sich aber sicher, dass ein Mann gefahren ist. Rechte: Sat.1
Inspektion 5 - Köln Mülheim
