Inspektion 5 - Köln Mülheim

Der will nicht nur kuscheln

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15: Der will nicht nur kuscheln

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf einer Kuschelparty kommt es zu einem sexuellen Übergriff: Zwei Männer behaupten, dass ihnen auf einem Flyer mehr als nur Kuscheln zugesichert wurde, doch die Veranstalterin hat den mysteriösen Werbeflyer noch nie gesehen. - Ein junges Mädchen gerät in Panik, weil sie glaubt, dass ihr Bruder heimlich mit Drogen dealt. Hilfesuchend wendet sie sich an die Beamten, die eine überraschende Entdeckung machen. Rechte: Sat.1

