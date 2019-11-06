Der will nicht nur kuschelnJetzt kostenlos streamen
Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 15: Der will nicht nur kuscheln
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf einer Kuschelparty kommt es zu einem sexuellen Übergriff: Zwei Männer behaupten, dass ihnen auf einem Flyer mehr als nur Kuscheln zugesichert wurde, doch die Veranstalterin hat den mysteriösen Werbeflyer noch nie gesehen. - Ein junges Mädchen gerät in Panik, weil sie glaubt, dass ihr Bruder heimlich mit Drogen dealt. Hilfesuchend wendet sie sich an die Beamten, die eine überraschende Entdeckung machen. Rechte: Sat.1
