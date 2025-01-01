Staffel 1Folge 1
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 1: Der Verrat
24 Min.
Der machtgierige Lord Kann, Anführer der Kobolde, will das Reich der Elfen des Mittellandes erobern. Ihm kommt Phaedon vom Rat der Elfen mit einer verräterischen Tat zur Hilfe, der den Elfen-Schutzgeist Salmacis vergiftet.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment