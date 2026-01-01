Staffel 1Folge 4
Folge 4: Fala, die Heilerin der Elfen
24 Min.
Um den todkranken Lord Kann zu retten, entführen Daiman und Balabust Fala, die Heilerin der Elfen. Sie schafft es Lord Kann zu heilen, doch dieser zeigt sich nicht dankbar und nimmt Thalia und Rowan gefangen, die den Entführern gefolgt sind.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment