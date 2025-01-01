Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 17: Der alte Zauberbaum

24 Min.

Ein riesiger alter Baum im Dorf der Elfen ist krank und droht auf die Häuser zu fallen. Thalia zieht los, um den alten und griesgrämigen Zauberbaum um Hilfe zu fragen. Phaedon, der den Baum krank gemacht hat, will dies verhindern.

