Staffel 1Folge 3
Die TrolleJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 3: Die Trolle
24 Min.
Nach einer Ohnmacht findet sich der Erfinderkobold Snakehammer bei den Trollen wieder, hat aber sein Gedächtnis verloren. Die Trolle wollen sein Können für sich nutzen, um Mittelland in eine Steinwüste verwandeln zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mittelland - Die Legende der Elfen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment