Der Geist, den niemand rief

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 7: Der Geist, den niemand rief

24 Min.

Durch einen bösen Zauber übernimmt ein Geist Thalias Gestalt und ihre Erinnerung. Ihr böser Doppelgänger verbündet sich daraufhin mit Lord Kann, der die Gelegenheit zur Invasion von Mittelland mit seinen Kobolden sieht.

Mittelland - Die Legende der Elfen

