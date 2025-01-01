Staffel 1Folge 18
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 18: Verwünscht
24 Min.
Luna und Nayade befreien einen alten Zauberer und erhalten als Belohnung drei Wünsche. Die ersten beiden verschwenden sie in Windeseile für neue Kleidung. Phaedon sorgt dafür, dass sie ihn mit dem dritten Wunsch zum König der Elfen machen.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment