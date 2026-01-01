Staffel 1Folge 5
RegenmacherJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 5: Regenmacher
24 Min.
Phaedon hat einen neuen Plan ausgeheckt, um die Elfen den Kobolden auszuliefern und dies dann Thalia in die Schuhe zu schieben. Diese erzeugt aus Versehen eine Sturmflut, kann aber den Übergriff der Kobolde im Chaos doch noch verhindern.
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Mittelland - Die Legende der Elfen
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Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment