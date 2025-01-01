Staffel 1Folge 8
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 8: Die Käfer-Plage
24 Min.
Daiman und Balabust zähmen fliegende Käfer, um damit die Elfen aus Mittelland zu vertreiben. Der Plan geht aber nach hinten los, denn die Käfer zerstören die Natur und damit auch die Grundlage für Elfen und Kobolde.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment