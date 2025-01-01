Staffel 1Folge 15
Folge 15: Erleuchtungen
24 Min.
Thalia und ihre Freundinnen entdecken eine Baustelle von Trollen, die das Wasser verschmutzt. Um der Umweltverschmutzung Einhalt gebieten zu können, müssen die drei all ihren Mut zusammennehmen und einen Plan aushecken.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment