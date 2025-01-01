Staffel 1Folge 9
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 9: Das Herz des Steines
24 Min.
Die Zigeunerin Madame Flue ist im Land der Elfen, um das mächtige Herz des Steins zu finden. Das Herz hat aber auch gefährliche Kräfte und sollte deshalb nicht in falsche Hände geraten, weshalb Daiman, Thalia und Rowan sich an Flues Fersen heften.
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment