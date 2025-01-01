Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eingeschlossen

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 14: Eingeschlossen

24 Min.

Bei einem Ausflug in den Wald werden Nayade und Luna von einem Schneesturm überrascht. Sie flüchten sich in eine Höhle, wo vor ihnen schon Shil Unterschlupf gesucht hat, nachdem sie einst die Elfen belauscht hatte. Nun müssen sie sich zusammenraufen.

