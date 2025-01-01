Staffel 1Folge 10
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 10: Die Trickser
24 Min.
Thalia wird von unbekannten Wesen geärgert, die ihr ständig irgendwelche Streiche spielen. Sie findet heraus, dass es Wesen sind, die durch einen Zauber nach Mittelland kamen. Sie macht sich an die schwierige Aufgabe ein Exemplar zu fangen.
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment