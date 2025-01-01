Staffel 1Folge 2
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 2: Angriff der Kobolde
24 Min.
Nachdem der Schutzgeist der Elfen ausgeschaltet worden ist, greifen die Kobolde Mittelland an. Oberst Daiman schafft es aber, von den Kobolden ein Gegengift zu stehlen und damit den Schutzgeist wieder zum Leben zu erwecken.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
