Angriff der Kobolde

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 2: Angriff der Kobolde

24 Min.

Nachdem der Schutzgeist der Elfen ausgeschaltet worden ist, greifen die Kobolde Mittelland an. Oberst Daiman schafft es aber, von den Kobolden ein Gegengift zu stehlen und damit den Schutzgeist wieder zum Leben zu erwecken.

