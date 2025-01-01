Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der grüne Golem

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 6: Der grüne Golem

24 Min.

Snakehammer soll für Lord Kann endlich eine wirksame Waffe gegen die Elfen entwickeln. Er findet bei den Trollen einen grünen Schlamm, der in alles verwandelbar ist. Die Trolle machen es ihm, Daiman und Balabust aber nicht einfach, diesen zu stehlen.

