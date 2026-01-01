Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Monster-AG

Die Monster-AGJetzt kostenlos streamen

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 13: Die Monster-AG

24 Min.

Lord Kann will, dass der Magier Phaedon und Erfinder Snakehammer endlich zusammenarbeiten. Statt sich an diese Vorgabe zu halten, arbeiten die beiden erbittert an eigenen Projekten und erschaffen zwei Monster, die in Mittelland ihr Unwesen treiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mittelland - Die Legende der Elfen
RiC

Mittelland - Die Legende der Elfen

Alle 1 Staffeln und Folgen