Staffel 1Folge 13
Die Monster-AGJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 13: Die Monster-AG
24 Min.
Lord Kann will, dass der Magier Phaedon und Erfinder Snakehammer endlich zusammenarbeiten. Statt sich an diese Vorgabe zu halten, arbeiten die beiden erbittert an eigenen Projekten und erschaffen zwei Monster, die in Mittelland ihr Unwesen treiben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mittelland - Die Legende der Elfen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment