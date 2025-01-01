Staffel 1Folge 12
Folge 12: Die Zauber-Zutaten
24 Min.
Der Zauber der Quelle muss von Menel erneuert werden, damit der Schutzgeist Salmac die Elfen schützten kann. Phaedon will verhindern, dass Menel alle Zutaten sammeln kann und schickt ihm die Kobold-Armee hinterher. Thalia will ihm helfen.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment