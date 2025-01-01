Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Geheimwaffe

Die GeheimwaffeJetzt kostenlos streamen

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 20: Die Geheimwaffe

24 Min.

Die Trolle entdecken auf dem Müllplatz Zutaten für Schießpulver und beginnen Löcher zu sprengen. Das sorgt sowohl bei Kobolden, als auch bei Elfen für Ärger und in einer gemeinsamen Anstrengung wollen sie dem Spuk ein Ende machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mittelland - Die Legende der Elfen
RiC

Mittelland - Die Legende der Elfen

Alle 1 Staffeln und Folgen