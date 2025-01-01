Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Mutprobe

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 21: Die Mutprobe

24 Min.

Die Aufnahmeprüfung für die Nachwuchswächter steht bevor und Rowan, Fern und Clover treten an. Zu dumm, dass Rowan so sehr in Clover verliebt ist, dass er sich nicht auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Der Überlebenstest ist seine letzte Chance.

Mittelland - Die Legende der Elfen
Mittelland - Die Legende der Elfen

