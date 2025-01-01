Staffel 1Folge 21
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 21: Die Mutprobe
24 Min.
Die Aufnahmeprüfung für die Nachwuchswächter steht bevor und Rowan, Fern und Clover treten an. Zu dumm, dass Rowan so sehr in Clover verliebt ist, dass er sich nicht auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Der Überlebenstest ist seine letzte Chance.
