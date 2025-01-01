Staffel 1Folge 23
Der FremdeJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 23: Der Fremde
24 Min.
Ein schöner und kluger Fremder taucht im Dorf auf und verdreht allen Mädchen die Köpfe. Thalia trennt sich seinetwegen sogar von Daiman. Als dieser den Fremden gemeinsam mit Balabust vernichten will, gerät er in eine Falle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mittelland - Die Legende der Elfen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment