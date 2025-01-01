Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ohne ein Wort

Ohne ein WortJetzt kostenlos streamen

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 24: Ohne ein Wort

24 Min.

Eine Dürre bedroht die Elfen, als die heilige Quelle versiegt und das Orakel verschwindet. Ohne Schutz gegen die Kobolde müssen die Elfen ihr Vertrauen in jemanden setzen, von dem sie es nicht erwartet hatten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mittelland - Die Legende der Elfen
RiC

Mittelland - Die Legende der Elfen

Alle 1 Staffeln und Folgen