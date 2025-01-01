Staffel 1Folge 24
Ohne ein WortJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 24: Ohne ein Wort
24 Min.
Eine Dürre bedroht die Elfen, als die heilige Quelle versiegt und das Orakel verschwindet. Ohne Schutz gegen die Kobolde müssen die Elfen ihr Vertrauen in jemanden setzen, von dem sie es nicht erwartet hatten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mittelland - Die Legende der Elfen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment