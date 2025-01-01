Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die blaue Wolke

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 25: Die blaue Wolke

24 Min.

Wegen der Trolle zieht eine blaue Wolke über Mittelland, die alles und jeden in Eis verwandelt. Das Orakel prophezeit, dass Thalia die einzige ist, Mittelland vor dem Untergang zu retten und diese muss sich ihrem Schicksal stellen.

