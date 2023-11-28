Staffel 10Folge 1vom 28.11.2023
Folge 1: Der neue Hokage
22 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Danzo ist zum neuen Hokage ernannt werden und beginnt, seine Intrigen zu spinnen. Sai soll Naruto beschatten und Sasuke wird als "abtrünniger Ninja" ernannt. Doch das stößt auf Unmut bei Naruto und Sakura.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media