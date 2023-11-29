Staffel 10Folge 16vom 29.11.2023
Ein riskanter AlleingangJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Ein riskanter Alleingang
19 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Es stellt sich heraus, dass Sakura Naruto belogen hat, um ihn von Sasukes Fährte zu lenken. Sai, Sakura, Lee und Kiba machen sich eigenständig auf die Suche nach Sasuke.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media