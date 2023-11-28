Staffel 10Folge 3vom 28.11.2023
Aufbruch zum Treffen der fünf Kage
Naruto: Shippuden
Folge 3: Aufbruch zum Treffen der fünf Kage
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Die Kage machen sich auf den Weg ins Eisen-Reich, um sich dort zu treffen. Jeder der fünf Kage hat seine ganz eigenen Macken und so sitzen sich bald sehr seltsame Persönlichkeiten gegenüber.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media