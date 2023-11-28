Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 10Folge 3vom 28.11.2023
Aufbruch zum Treffen der fünf Kage

Folge 3: Aufbruch zum Treffen der fünf Kage

21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Die Kage machen sich auf den Weg ins Eisen-Reich, um sich dort zu treffen. Jeder der fünf Kage hat seine ganz eigenen Macken und so sitzen sich bald sehr seltsame Persönlichkeiten gegenüber.

