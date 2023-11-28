Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 10Folge 7vom 28.11.2023
Sasukes dunkler Pfad

Sasukes dunkler PfadJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Sasukes dunkler Pfad

21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Team Taka ist im Kampf gegen den Raikage und seine Leute verstrickt. Madara erzählt Naruto und Kakashi die Geschichte von Itachi, die erklärt, warum Sasuke aus Rache agiert. Naruto will das nicht glauben.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 16 Staffeln und Folgen