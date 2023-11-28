Staffel 10Folge 7vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 7: Sasukes dunkler Pfad
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Team Taka ist im Kampf gegen den Raikage und seine Leute verstrickt. Madara erzählt Naruto und Kakashi die Geschichte von Itachi, die erklärt, warum Sasuke aus Rache agiert. Naruto will das nicht glauben.
