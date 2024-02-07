Staffel 10Folge 18vom 07.02.2024
Sakuras schwere BürdeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Sakuras schwere Bürde
20 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12
Sakura versucht Sasuke davon zu überzeugen, dass sie mit ihm gehen möchte. Sasuke lehnt ab. Als Kakashi auftaucht, kämpft Sasuke gegen ihn, von seinem Wunsch nach Rache getrieben. Naruto rettet Sakura vor dem eskalierenden Kampf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media