Staffel 10Folge 19vom 07.02.2024
Zwei SchicksaleJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Zwei Schicksale
19 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12
Naruto hat Kakashi und Sakura vor einer Eskalation mit Sasuke gerettet. Kakashi will Sasuke jedoch nicht aufgeben, kann ihn jedoch nicht aus seinem Wahn befreien. Plötzlich stehen sich Sasuke und Naruto gegenüber.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media