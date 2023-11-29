Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 10Folge 12vom 29.11.2023
Die Bedeutung von Freundschaft

Die Bedeutung von FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 12: Die Bedeutung von Freundschaft

21 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12

Sakura verhält sich Naruto gegenüber seltsam und Naruto verwirrt das. Hat sie ein Geheimnis? Sai klärt Naruto auf: Das Dorf hat entschieden, sich selbst auf die Suche nach Sasuke zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen