Staffel 10Folge 12vom 29.11.2023
Die Bedeutung von FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die Bedeutung von Freundschaft
21 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Sakura verhält sich Naruto gegenüber seltsam und Naruto verwirrt das. Hat sie ein Geheimnis? Sai klärt Naruto auf: Das Dorf hat entschieden, sich selbst auf die Suche nach Sasuke zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media