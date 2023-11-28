Staffel 10Folge 8vom 28.11.2023
Die Kampfkunst der KageJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Die Kampfkunst der Kage
20 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Mit Hilfe des Achtschwänzigen hat sich Killerbeat aus der Gefangenschaft von Akatsuki befreit. Allerdings kehrt er nicht in sein Dorf zurück, sondern schleicht sich davon. Sasuke und sein Team wollen Danzo entführen und müssen gegen die Kage kämpfen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media