Staffel 10Folge 6vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 6: Verhandlungspause wider Willen
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Madara steht plötzlich vor Naruto. Kakashi und Yamato eilen zuhilfe, können aber nichts ausrichten. Die Kage sind auf ihrer Konferenz nicht erfolgreich und Danzo versucht mit allen Mitteln, Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media