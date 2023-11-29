Staffel 10Folge 15vom 29.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 15: Sasuke gegen Danzo
19 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Danzo wähnt sich siegessicher, doch merkt nicht, dass Sasuke ihn in einem Gen-Jutsu gefangen hat. Als seine Kräfte schwinden, schnappt er sich Karin, um Sasuke zu erpressen und sich in Sicherheit bringen zu können.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media