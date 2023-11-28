Staffel 10Folge 2vom 28.11.2023
Aus FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Aus Freundschaft
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Karui will Informationen von Naruto über Sasuke haben. Doch Naruto weigert sich, etwas zu sagen. Naruto will den Raikage von Kumo-Gakure aufsuchen und darum bitten, Sasuke zu verzeihen, da er nicht glaubt, dass Sasuke Killerbeat entführt hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media