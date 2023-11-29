Staffel 10Folge 11vom 29.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 11: Ein Haifisch in Aktion
21 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Danzo ist mit Torune und Fu unterwegs. Sie wissen, dass sie von Ao verfolgt werden. Sie stellen Ao eine Falle, um sich seines Byakugan zu bemächtigen. Doch der Plan schlägt fehl. Kisame trifft auf Killerbeat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media