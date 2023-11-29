Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto
Staffel 10
Folge 11
vom 29.11.2023
Ein Haifisch in Aktion

Folge 11: Ein Haifisch in Aktion

21 Min.
Ab 12

Danzo ist mit Torune und Fu unterwegs. Sie wissen, dass sie von Ao verfolgt werden. Sie stellen Ao eine Falle, um sich seines Byakugan zu bemächtigen. Doch der Plan schlägt fehl. Kisame trifft auf Killerbeat.

