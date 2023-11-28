Staffel 10Folge 9vom 28.11.2023
Madaras dunkle PläneJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Madaras dunkle Pläne
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Sakura, Sai, Kiba und Lee wollen Naruto suchen gehen. Madara erklärt den Kage seine Ziele. Er will alle Menschen unter ein Gen-Jutsu legen, um Kriege zu verhindern. Er benötigt dazu jedoch den Acht- und Neinschwänzigen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media